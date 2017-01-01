Пока цена вопроса — полтора миллиарда

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Глава Перми Дмитрий Самойлов 6 марта сообщил о предварительной стоимости всех работ по комплексному благоустройству Комсомольского проспекта

«Цена вопроса пока — полтора миллиарда рублей», — отметил Дмитрий Самойлов на мероприятии по награждению победителей благотворительных проектов ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел».

Напомним, на заседании Градостроительного совета при главе Перми 17 августа 2018 года впервые публично была озвучена сумма работ. Тогда, по словам градоначальника, сумма будет зависеть от выбранных вариантов благоустройства, типа покрытий, подсветки, материалов ремонта фасадов зданий и других факторов. Исходя из этого общая сумма могла колебаться от 900 млн руб. до 1,5 млрд руб.

Работы начнутся в этом году и закончатся в 2023 году. Благоустройство затронет всю протяжённость магистрали. Главной целью работ станет возвращение Комсомольскому проспекту исторического облика и ставка на пешеходов.