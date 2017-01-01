Из бюджета края на развитие музея «Хохловка» направят 14,5 млн руб.


Наталья Тимофеева
Плюсануть
Поделиться
Хохловка

Вчера, 6 марта, прошло заседание рабочей группы Заксобрания по подготовке ко второму чтению поправок в бюджет Пермского края на 2019—2021 годы.

В частности, краевые власти предложили увеличить расходы минкульта для развития и укрепления материально-технической базы этнографического музея «Хохловка» в 2019 году на 14,5 млн руб. Деньги выделят из резервного фонда.

Большую часть этой суммы — 14,1 млн руб. — планируется направить на развитие сети электроснабжения, установку точек доступа Wi-Fi, озеленение территории, обустройство парковочной площадки и ремонтные работы. Остальные 400 тыс. руб. пойдут на экспедиционную деятельность (приобретение марийской, удмуртской и татарской усадеб).

В итоге члены рабочей группы проголосовали за поправку единогласно. Во втором чтении законопроект рассмотрят 21 марта.

Напомним, в ближайшие три года коллекция «Хохловки» должна получить 22 новых архитектурных объекта — усадьбы, кузницы, часовни и другие постройки. В результате количество экспонатов на территории музея увеличится вдвое. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование этих исторических объектов с расчётом на три года понадобится финансирование в размере 41 млн руб.

Также в музее планируется возведение новых сервисных сооружений и увеличение электрических мощностей, что позитивно скажется на организации фестивалей, концертов и других крупных мероприятий. Установка новых источников электропитания планируется на осень 2019 года.

В административной зоне музея планируется разместить площадки для спортивных игр, детские аттракционы, верёвочный парк, сцену-амфитеатр и другие объекты. Совместно с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом будет подготовлен дендроплан, включающий посадки аутентичных для этих мест растений. На набережной планируется возведение стоянки для малых судов.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

бюджет Пермского края Законодательное собрание культура Хохловка