Из бюджета края на развитие музея «Хохловка» направят 14,5 млн руб.



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Вчера, 6 марта, прошло заседание рабочей группы Заксобрания по подготовке ко второму чтению поправок в бюджет Пермского края на 2019—2021 годы.

В частности, краевые власти предложили увеличить расходы минкульта для развития и укрепления материально-технической базы этнографического музея «Хохловка» в 2019 году на 14,5 млн руб. Деньги выделят из резервного фонда.

Большую часть этой суммы — 14,1 млн руб. — планируется направить на развитие сети электроснабжения, установку точек доступа Wi-Fi, озеленение территории, обустройство парковочной площадки и ремонтные работы. Остальные 400 тыс. руб. пойдут на экспедиционную деятельность (приобретение марийской, удмуртской и татарской усадеб).

В итоге члены рабочей группы проголосовали за поправку единогласно. Во втором чтении законопроект рассмотрят 21 марта.

Напомним, в ближайшие три года коллекция «Хохловки» должна получить 22 новых архитектурных объекта — усадьбы, кузницы, часовни и другие постройки. В результате количество экспонатов на территории музея увеличится вдвое. На реставрацию, разработку научно-проектной документации и обследование этих исторических объектов с расчётом на три года понадобится финансирование в размере 41 млн руб.

Также в музее планируется возведение новых сервисных сооружений и увеличение электрических мощностей, что позитивно скажется на организации фестивалей, концертов и других крупных мероприятий. Установка новых источников электропитания планируется на осень 2019 года.

В административной зоне музея планируется разместить площадки для спортивных игр, детские аттракционы, верёвочный парк, сцену-амфитеатр и другие объекты. Совместно с Пермским государственным аграрно-технологическим университетом будет подготовлен дендроплан, включающий посадки аутентичных для этих мест растений. На набережной планируется возведение стоянки для малых судов.