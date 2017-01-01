Пермяки взяли ипотечных кредитов на 113,3 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2019 года достигла в Прикамье 113,3 млрд руб., увеличившись на 16,7% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1,9% до 1,6%, сообщает Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

В январе 2019 года объём выдачи ИЖК вырос на 14,8% по сравнению с январём 2018 года. За месяц было выдано 1,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 2,8 млрд руб.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с уровнем января 2018 года и составила 9,97%. Ипотека в иностранной валюте в январе у пермяков спосом не пользовалась.