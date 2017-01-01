Прикамские школьники стали лучшими в ПФО в «Что? Где? Когда?»

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Участники IV Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Йошкар-Оле завершилась IV Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников, в которой в одном из соревнований первое место заняли старшеклассники из Прикамья, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В рамках олимпиады прошли четыре вида соревнований: «Робототехника», «Программирование», «Решение изобретательских задач» и «Что? Где? Когда?». В каждом направлении были определены победители.

Команда из Пермского края стала лучшей в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», на втором месте — сборная Ульяновской области, на третьем — ребята из Кировской области.

Участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полномочного представителя Президента России Олег Машковцев. Он отметил, что на финал попали самые эрудированные школьники: «В 2019 году вас отобрали из 25,5 тыс. участников данного проекта. И это на 8 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Сегодня в зале собрались самые лучшие. И мы убедились в том, что ваш интеллектуальный уровень чрезвычайно высок».

Всего в Йошкар-Олу съехались 168 самых эрудированных старшеклассников из всех регионов Приволжья. Все они — победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.

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