«Пермский свинокомлекс» избавится от долгов перед офшором Около 680 млн руб. кредиторской задолженности спишут по решению суда

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Сегодня, 6 марта, на заседании рабочей группы Заксобрания по подготовке ко второму чтению поправок в бюджет Пермского края на 2019—2021 годы заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что сейчас АО «Пермский свинокомплекс» уже не находится в процедуре банкротства, и региональные власти исключили его из списка объектов приватизации.

Кроме того, по словам Алексея Чибисова, 26 февраля апелляционная инстанция постановила, что кипрский оффшор Kalkfeld Holdings Limited не имеет права требовать с АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности края) вернуть сумму основного долга и процентов по нему. «В ближайшее время по решению суда порядка 680 млн руб. кредиторской задолженности будут списаны вообще. Таким образом, предприятие идёт по пути финансового оздоровления и эффективного развития», — добавил министр.

Напомним, Kalkfeld Holdings Ltd стало кредитором «Пермского свинокомплекса» в 2010 году, когда кипрский офшор выкупил долг в размере 535,4 млн руб. у ЗАО «Премиум-уголь».