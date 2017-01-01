Умер бывший ректор Пермского педуниверситета

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Игорь Капцугович (1931-2019 гг)

Фото: Государственный архив Пермского края

Умер Игорь Капцугович, бывший декан исторического факультета ПГУ (1966—1973 гг., 1975—1979 гг.), ректор Пермского педагогического института, позднее университета (1979—2001 гг.).

Доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по истории революции и Гражданской войны на Урале. Автор и редактор монографий по истории Урала, документально-публицистических очерков «Пермский педагогический в судьбах людей».

Родился Игорь Севастьянович Капцугович 30 июня 1931 г. в городе Минске в семье военнослужащего. В 1946 г. семья переехала в г. Пермь.



В 1954 г. он с отличием окончил университет, работал секретарём комитета комсомола ПГУ, редактором газеты «Пермский университет».



После окончания аспирантуры Игорь Севастьянович работал на кафедре истории СССР ассистентом, затем — старшим преподавателем. В декабре 1962 г. он защитил кандидатскую диссертацию по истории крестьянского движения на Урале в 1917 году. С 1964 г. — заместитель, а с 1966-го по 1973-й — заведующий кафедрой истории СССР, с 1975 г. по 1979 г. занимал должность декана исторического факультета Пермского государственного университета.



В 1973 г. Игорь Капцугович стал председателем Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР, объединяющего историков-археографов Пермской, Свердловской, Кировской, Челябинской областей и Удмуртской АССР.



С августа 1979 г. по декабрь 2001 г. Игорь. Капцуговича был ректором Пермского педагогического института. При нём институт получил статус университета (1995 г.), стал вузом высшей категории, расширились связи с учебными и научными учреждениями России и зарубежных стран.

За заслуги в подготовке и воспитании педагогических кадров Игорь Капцугович награждён орденом Дружбы, знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», Почётными грамотами министерства и Пермской области, ведомственными знаками отличия.

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