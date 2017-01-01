«Молот-Прикамье» официально заявил о расставании со всем тренерским штабом Покидают клуб и большинство игроков основного состава

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Дмитрий Кокорев

Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 6 марта официально объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом — и. о. главного тренера Вячеславом Долишней, его помощниками Дмитрем Кокоревым и Денисом Черепановым.

Напомним, заявление об уходе тренеры написали несколько дней назад, руководство клуба их визировало, и в последние дни улаживались формальности — заполнялись обходные листы.

«Это ожидаемое и логичное решение, — прокомментировал увольнение президент клуба Герман Третьяков. — Было бы странно, учитывая итоги сезона, если бы мы приняли иное решение».

Также президент ХК сообщил, что клуб полностью выплатил зарплату игрокам: «У нас остались небольшие долги перед подрядчиками, но наши партнёры знают, что клуб всегда выполняет свои обязательства».

Тренер «молотобойцев» Дмитрий Кокорев перед уходом поблагодарил болельщиков: «Для меня Пермь не чужой город. И я вдвойне благодарен пермякам за то, как они меня здесь встретили и как нас поддерживали эти полгода».

В данный момент в ХК «Молот-Прикамье» началась подготовка к новому сезону ВХЛ: подбор нового тренерского коллектива и селекционная работа по составу команды. Часть спортсменов, которые выступали за пермский клуб в минувшем сезоне, имеют контракты с ним и ушли в отпуск, часть уходит в другие клубы.

«Нам предстоит большая работа — найти новый тренерский штаб, — сказал Герман Третьяков. — Мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе пермяков. Что касается новых хоккеистов, то до момента окончания плей-офф в ВХЛ говорить об этом — как минимум, некорректно».

По информации «Нового компаньона», точно покидают команду капитан Арсений Ерохин (показатель его полезности в этом сезоне по показателю «+/-» составляет -22), а также большинство игроков основы, которые пришли в клуб перед началом нынешнего сезона.

Отметим, «Молот-Прикамье» закончил чемпионат ВХЛ на 27-м месте (всего в лиге 29 команд).

Несмотря на столь крупные кадровые изменения, по информации«Нового компаньона», команде подтвердили финансирование на следующий сезон в размере около 70 млн руб. (столько выделяется из краевого бюджета на правах софинансирования).