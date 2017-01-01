«Пермский свинокомплекс» остается планово-убыточным

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АО «Пермский свинокомплекс» за 2018 год полностью восстановило технологические процессы на производстве. К началу 2019 года поголовье увеличилось на 1006 голов и составило 83 735 свиней, в том числе 8173 свиноматки, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза.

Среднесуточные приросты за год увеличились на 24%. Получено 185,3 тыс. поросят, произведено 46,8 тыс. т комбикормов (+11% к уровню 2017 года), реализовано мясо в живом весе 11,8 тыс. т (+23% к уровню 2017 года). Объём выручки от реализации продукции составил 1,2 млрд руб.

Благодаря принятому режиму энергосбережения в подразделениях предприятия издержки на приобретение газа снизились на 7%, электроэнергии — на 9%.

В минувшем году свинокомплекс впервые полностью погасил просроченную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В 2019 год АО «Пермский свинокомплекс» вошло с бюджетом, который утверждён советом директоров.

Однако, несмотря на то что за 2018 год предприятием достигнута положительная динамика по выполнению производственных показателей, работа предприятия в целом остаётся планово-убыточной. Для решения этой проблемы во второй половине 2018 года рабочей группой, созданной из числа специалистов предприятия и сотрудников Высшей школы экономики, была разработана стратегия развития АО «Пермский свинокомплекс» на период 2019—2021 годов, которая позволит предприятию планомерно в течение трёх лет выйти на новый уровень развития.

Напомним, что АО «Пермский свинокомплекс» находится в краевой собственности и занимается воспроизводством, выращиванием и откормом свиней. За 2018 год произведено13 тыс. т мяса. Объём реализации продукции собственной переработки составил 6766,12 т, в том числе: мясо в полутушах — 5026 т, колбасы — 286 т, копчёности — 105 т, полуфабрикаты порционные — 342 т, полуфабрикаты крупнокусковые — 490 т, консервная продукция — 1755 т, субпродукты — 658 т. На предприятии, расположенном в поселке Майском Краснокамского района, трудятся 1,1 тыс. человек.