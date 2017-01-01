«МЛАДАхор» выступит в Мариинском театре

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«Млада»

«МЛАДАхор» даст сольный концерт в Санкт-Петербурге. Пермский коллектив во второй раз выступит на сцене концертного зала Государственного академического Мариинского театра. Коллектив представит программу «От фолка до джаза — 2».

В 2016 году хор — во время первого концерта на знаменитой сцене — покорил взыскательного зрителя культурной столицы. В зале на тысячу мест был аншлаг. Критики окрестили «МЛАДАхор» «самым мощным дебютантом фестиваля».

«Пермяки поразили своей творческой силой, артистизмом и европейским звуком. Концерт они провели с невероятным драйвом и в то же время интеллигентно», — написал музыкальный критик Владимир Дудин.

В этом году концерт пермского коллектива станет завершающим событием международного фестиваля «Поющая Масленица».