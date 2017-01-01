Масленица в Хохловке впервые пройдёт вечером От эстрадного формата решительно отказались

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О новом формате праздника руководители музея и творческая группа рассказали на специальной пресс-конференции. Впервые «Губернская Масленица» в Хохловке пройдёт вечером, чтобы красивое файер-шоу выглядело особенно эффектно в сумерках.

Постановщик праздника Владимир Гурфинкель решительно отказался от эстрадного формата. В Хохловке не будет ставшей привычной центральной сцены, с которой в прошлые годы доносились усиленные динамиками песни. Не будет и шоумена-ведущего, так же как и микрофонов. Вместо этого вся территория музея, все его строения наполнятся настоящим, аутентичным фольклором, историей, живыми традициями.

Так, в избе Баяндиных-Баталовых, где работает выставка «От поля льна до полотна», посетители смогут увидеть процесс превращения льна в готовую ткань, познакомиться с традициями, связанными с ткачеством и прядением, узнают, какие приметы и святые покровители были у ткачих.

В каждом памятнике деревянного зодчества будет звучать музыка. Например, в церкви Преображения выступит «Триголос», в избе Светлакова развернутся песни под гармонь от этнографического коллектива «Родные напевы» из села Буб, а рядом с усадьбой Васильевых — пляски под баян и частушки.

Радовать посетителей своим творчеством будут коллективы со всего края: «Тишина», «Вечорка», «Мича асыв» («Ясное утро»), «Лымдорчача» («Подснежник»), «Кукушка», «Верхокамье», «Забава», «Околинка», «Горница», «Благовесть», «Соловейка», «Озарение», «Камушка», «Раздолье» и многие другие. Всего в празднике примут участие 400 артистов и ремесленников со всего Пермского края.

Народные мастера продемонстрируют искусство в гончарном ремесле, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня.

Каждый гость праздника сможет принять участие в народных играх, проявить свои таланты, способности и умения на интерактивных площадках от клубов исторической реконструкции «Уральские белки» и «Восточный рубеж», покататься на собачьих упряжках, посмотреть на соколиную охоту.

Среди традиционных масленичных забав — взятие снежного городка с клубом «Пермская застава», масленичный столб с подарками, катание с самой длинной в Пермском крае ледяной горки и на санях, запряжённых тройками лошадей.

Традиционные блины, а также всевозможные угощения — мёд, яблочную пастилу, ягоды в глазури, домашние мармелад и халву, грибы и варенье, национальные сладкие пироги, пирожки и шанежки, пряники, колбасные изделия и другие продукты от пермских фермеров — гости смогут попробовать и приобрести в ярмарочных рядах. Среди фермерских прилавков будет выделяться «Блинная верста».

Специальная детская площадка возле Преображенской церкви приглашает посмотреть представления петрушечного театра, познакомиться с хаски и прокатиться на собачьих упряжках. Детская Масленица начнётся раньше, чем взрослая, — уже с 13:00.

Впервые откроется новый визит-центр. Правда, сервисные услуги он пока обеспечивает не в полном объёме, но уже работает выставочный зал, где к Масленице откроется персональная выставка художника Юрия Новинькова, состоящая из работ, сделанных во время этнографических экспедиций Пермского краеведческого музея, в ходе которых отбирались экспонаты для Хохловки.

Главным событием будет файер-шоу, которое начнётся в 18:30. Художник Всеволод Аверкиев подготовил целую серию огненных арт-объектов. Где-то ближе к 19:00 сожгут чучело Масленицы, которое будет установлено прямо на льду залива, на фоне красивых скал. Набережная и высокий берег обеспечат отличный обзор всем гостям.

Основная программа праздника начнётся в 16:00, однако уже с 12:00 начнут работу народные мастера, откроются ярмарочные ряды.

Вся территория музея будет промаркирована, будут разработаны маршруты, каждый посетитель получит специальный буклет с картой, на которой будут обозначены основные концертные площадки, сервисные и другие объекты.

Билеты на праздник будут стоить ровно столько же, сколько в любой другой день: 250 руб. — взрослый билет, 200 руб. — билет для студентов и пенсионеров, 150 руб. — для детей. Впервые билеты можно приобрести заранее в Пермском краеведческом музее или в городских зрелищных кассах, чтобы не стоять в очереди в кассу «Хохловки», а сразу заходить в музей. Для посетителей, прибывающих на личных автомобилях, подготовлены две автостоянки на 600 машин.

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