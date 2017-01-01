Юлия Тавризян, Дмитрий Теплов и Павел Рахшмир стали номинантами Строгановской премии — 2019 Сбор заявок продолжается

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Фото: Константин Долгановский

Продолжается сбор заявок номинантов на Строгановскую премию — 2019. Сбор и голосование проходит на сайте Пермского землячества и продлится до 21 апреля включительно.

На данный момент в пяти номинациях премии выдвинуты следующие кандидаты.

Номинация «За честь и достоинство»:

Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;

Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;

Данир Закиров — главный научный сотрудник Горного института УрО РАН, доктор технических наук, профессор, руководитель Ассоциации энергетиков Западного Урала;

Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;

Валерий Кушляев — кандидат технических наук, доцент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов Академии гражданской защиты МЧС России;

Павел Рахшмир — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории (2012—2017), заслуженный профессор ПГНИУ.

Номинация «За выдающиеся достижения в общественной деятельности»:

Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;

Данир Закиров — главный научный сотрудник Горного института УрО РАН, доктор технических наук, профессор, руководитель Ассоциации энергетиков Западного Урала;

Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;

Светлана Калина — учредитель и директор благотворительного фонда «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»;

Юрий Карманов — генеральный директор ООО «СК ЮНИТ»;

Максим Черных — ведущий специалист ГП ПЦБК, общественный активист.

Номинация «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»:

Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;

Дмитрий Теплов — директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод».

Номинация «За выдающиеся достижения в науке и технике»:

Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;

Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;

Ольга Хлынова — учёный, врач и педагог, член-корреспондент Российской академии наук.

Номинация «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»:

Елена Дога — лауреат международных песенных конкурсов, соорганизатор фестиваля дружбы народов «Белые журавли России»;

Анатолий Зернин — фотожурналист и фотохудожник;

Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;

Борис Караджев — режиссёр, сценарист, член отборочной комиссии МКФ «Флаэртиана» (Пермь),заслуженный деятель искусств РФ;

Сергей Кузнецов — историк и искусствовед, доктор исторических наук, исследователь рода Строгановых;

Сергей Лепихин — режиссеё и оператор;

Виктор Пантус — член Союза композиторов России, лауреат и дипломант всероссийских конкурсов;

Андрей Прахов — организатор серии выставок по финно-угорскому эпосу «Калевала»;

Юлия Тавризян — директор Пермской государственной художественной галереи.

Номинация «За выдающиеся достижения в спорте»:

Дарья Боброва — член юношеской сборной России по самбо, победитель и призёр национальных и международных соревнований;

Надежда Вненковская — член сборной команды России по параармрестлингу, победитель и призёр национальных и международных соревнований;

Евгений Климов — прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин;

Елена Ремизова — член национальной сборной России по скалолазанию.

Строгановская премия вручается выдающимся пермякам с 2005 года. Лауреаты премии получат 250 тыс. руб., диплом, серебряный нагрудный знак и статуэтку Аникея Строганова. Торжественная церемония награждения состоится в Москве, ориентировочно в конце мая — середине июня.