Юлия Тавризян, Дмитрий Теплов и Павел Рахшмир стали номинантами Строгановской премии — 2019
Сбор заявок продолжается
Продолжается сбор заявок номинантов на Строгановскую премию — 2019. Сбор и голосование проходит на сайте Пермского землячества и продлится до 21 апреля включительно.
На данный момент в пяти номинациях премии выдвинуты следующие кандидаты.
Номинация «За честь и достоинство»:
Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;
Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;
Данир Закиров — главный научный сотрудник Горного института УрО РАН, доктор технических наук, профессор, руководитель Ассоциации энергетиков Западного Урала;
Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;
Валерий Кушляев — кандидат технических наук, доцент кафедры транспортно-технологических машин и комплексов Академии гражданской защиты МЧС России;
Павел Рахшмир — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории (2012—2017), заслуженный профессор ПГНИУ.
Номинация «За выдающиеся достижения в общественной деятельности»:
Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;
Данир Закиров — главный научный сотрудник Горного института УрО РАН, доктор технических наук, профессор, руководитель Ассоциации энергетиков Западного Урала;
Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;
Светлана Калина — учредитель и директор благотворительного фонда «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными возможностями»;
Юрий Карманов — генеральный директор ООО «СК ЮНИТ»;
Максим Черных — ведущий специалист ГП ПЦБК, общественный активист.
Номинация «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»:
Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;
Дмитрий Теплов — директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод».
Номинация «За выдающиеся достижения в науке и технике»:
Георгий Воронов — профессор ПГНИУ;
Анатолий Галкин — управляющий производственно-инжиниринговой компанией ООО «ЭЛКАМ»;
Ольга Хлынова — учёный, врач и педагог, член-корреспондент Российской академии наук.
Номинация «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»:
Елена Дога — лауреат международных песенных конкурсов, соорганизатор фестиваля дружбы народов «Белые журавли России»;
Анатолий Зернин — фотожурналист и фотохудожник;
Эмма Казакова — композитор, автор мюзиклов, основатель и руководитель детского музыкального театра;
Борис Караджев — режиссёр, сценарист, член отборочной комиссии МКФ «Флаэртиана» (Пермь),заслуженный деятель искусств РФ;
Сергей Кузнецов — историк и искусствовед, доктор исторических наук, исследователь рода Строгановых;
Сергей Лепихин — режиссеё и оператор;
Виктор Пантус — член Союза композиторов России, лауреат и дипломант всероссийских конкурсов;
Андрей Прахов — организатор серии выставок по финно-угорскому эпосу «Калевала»;
Юлия Тавризян — директор Пермской государственной художественной галереи.
Номинация «За выдающиеся достижения в спорте»:
Дарья Боброва — член юношеской сборной России по самбо, победитель и призёр национальных и международных соревнований;
Надежда Вненковская — член сборной команды России по параармрестлингу, победитель и призёр национальных и международных соревнований;
Евгений Климов — прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин;
Елена Ремизова — член национальной сборной России по скалолазанию.
Строгановская премия вручается выдающимся пермякам с 2005 года. Лауреаты премии получат 250 тыс. руб., диплом, серебряный нагрудный знак и статуэтку Аникея Строганова. Торжественная церемония награждения состоится в Москве, ориентировочно в конце мая — середине июня.