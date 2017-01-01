Минспорту Прикамья отказано в иске к подрядчику реконструкции стадиона «Динамо»

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Арбитражный суд Пермского края вынес решение отказать краевому минспорта о взыскании 16 млн руб. с ООО «Технологии и строительство», которое осуществляло работы по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015—2016 годах. Решение опубликовано на сайте суда и датировано 4 марта.

Минспорта хотело взыскать средства, так как, по итогам проведённой экспертизы, именно на эту сумму не были выполнены работы по реконструкции (общая сумма работ составила более 45 млн руб.)

В постановлении суда сказано, что «истец не представил в материалы дела доказательства о характере недостатков, выявленных специалистом (скрытые или явные недостатки), доказательства о том, что заявил ответчику о выявленных недостатках (явных недостатках) в разумный срок по их обнаружении».

При этом суд учёл, что до момента окончательной приёмки выполненных работ «стороны оформляли акты на скрытые работы, то есть заказчик не мог не знать о применяемой технологии выполнении работ со стороны подрядчика».

Это решение имеет значение по процессу над руководителями ООО «Технологии и строительство» Дмитрием Перфильевым, ещё одним руководителем этой компании, а также директором ООО «А-Старт» Александром Тарховым (обе компании выполняли подрядные работы на объекте), а также бывшим замминистра спорта Русланом Садченко, которого следствие обвиняет в хищении части средств, выделенных на реконструкцию стадиона.

Отметим, что параллельно проходит процесс и над бывшим министром физической культуры и спорта Павлом Ляхом, которого обвиняют в превышении полномочий, то есть подписании актов приёмки работ на стадионе, притом что, по данным экспертизы, фактически работы не были выполнены.

В основном претензии касаются футбольного поля и беговых дорожек.