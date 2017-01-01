В Ленинском районе планируется изменить пути следования шести автобусных маршрутов

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В Перми продолжается серия встреч представителей горадминистрации и жителей районов. Предмет обсуждения — новая транспортная сеть, которая подразумевает крупные изменения в движении общественного транспорта.

Проект маршрутной сети Ленинский район

Фото: Администрация Перми

5 марта состоялась встреча по маршрутам Ленинского района. Новых маршрутов вводить не планируется, но шесть из них изменят либо конечные остановочные пункты, либо путь следования.

Так, маршрут №13, который сейчас следует от площади Дружбы» до микрорайона Нагорного, полностью изменит путь следования. Конечными остановками его станут «Станция «Пермь I» и «Липовая гора».

Планируется изменение конечных пунктов маршрутов №4 «Микрорайон Нагорный» — «Улица Попова», №14 «Микрорайон Юбилейный» — «Драмтеатр».

Движение маршрута №33 («Микрорайон Костарёво» — «Город Сердца») будет организовано по ул. Сибирской в обоих направлениях (то есть как было до лета 2018 года).

Маршрут №3 («Микрорайон Нагорный» — «Станция «Пермь I») планируется перенаправить после ул. Пушкина с Комсомольского проспекта на ул. Сибирскую в обоих направлениях. Маршрут №7 будет следовать сообщением «Верхняя Курья — «Улица Попова».

Маршрут №35 («Драмтеатр» — «ПЭМЗ») будет следовать без изменений, но при этом интервал движения сократится в два раза.