Заксобрание Прикамья соберётся на внеочередное заседание

В повестке заседания всего один вопрос


Наталья Тимофеева
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Законодательное собрание
Фото: Игорь Катаев

На завтра, 7 марта, назначено внеочередное заседание Законодательного собрания Пермского края. Как сообщает пресс-служба ЗС, краевой парламент должен будет принять постановление о направлении отзыва на проект федерального закона об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Вчера, 5 марта, Совет Государственной думы рассмотрел проект поправок в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». Как сообщается на сайте Госдумы, новый порядок индексации пенсий предусматривает, что пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, сначала будут устанавливаться социальные доплаты, и уже после этого пенсия будет индексироваться. Сейчас это происходит наоборот: индексация уменьшает социальные доплаты, поэтому получаемая на руки пенсия не повышалась, а оказывалась почти такой же. Такая же ситуация сложилась по некоторым получателям ежемесячных денежных выплат.

По словам заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой, новый порядок индексации затронет в целом по России примерно 4 млн человек. Перерасчёт будет сделан «задним числом»: пенсии будут пересчитаны с 1 января этого года, а ежемесячные денежные выплаты — с 1 февраля.

Законопроект планируется принять до конца марта. Поэтому вчера Совет ГД направил проект документа в регионы, чтобы оперативно получить от них обратную связь. Для этого, по информации «Нового компаньона», администрация президента поручила руководителям субъектов РФ провести 6—7 марта заседания региональных парламентов. 

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