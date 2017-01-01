В 2018 году в Пермском крае было построено 1 млн 80 тыс. кв. м жилья

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Фото: Константин Долгановский

По данным Инспекции государственного строительного надзора, общий объём введённого жилья в Пермском крае за 2018 год составил 1 млн 80 тыс. кв. м, сообщают в краевом минстрое.

Отметим, что обнародованные Пермьстатом на минувшей неделе данные на 70 тыс. кв. м ниже. Ведомство сообщало о вводе 1 млн 10 тыс. кв. м.

— В целом показатели ввода жилья на Пермьстат будут актуализированы до конца месяца, так как портал собирает информацию из различных источников: Инспекция госстройнадзора, Росреестр, органы местного самоуправления, застройщики, — уточняют в краевом минстрое.

Напомним, в 2016 году в Пермском крае было сдано 1 млн 60 тыс. кв. м, в 2017 году — 1,1 млн кв. м.







