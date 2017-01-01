Директор парка Горького готов вложиться в «Тюбетей Towers» в Казани

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Пермский бизнесмен, директор парка культуры и отдыха им. Горького Рашид Габдуллин, специализирующийся на инвестициях в сферу развлечений и отдыха, планирует возвести в Казани новый аттракцион — «Тюбетей Towers», смотровую башню на берегу Казанки, возле стадиона «Казань Арена», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Инвестиции в создание казанской смотровой башни «Тюбетей-Tower» составят до 350 млн руб. Башня будет завершаться конструкцией в виде большой тюбетейки. Площадь смотровой площадки, расположенной по периметру «тюбетейки» на самой вершине сооружения, составит 120 кв. м.

Рашид Габдуллин сообщил изданию, что проект будет выполнен в форме государственно-частного партнёрства, а озвученная сумма в 300—350 млн руб. включает только «железо». На данный момент готовы эскиз, технико-экономическое обоснование и идёт работа по конфигурации участка. Аттракцион будет представлять собой смотровую площадку на высоте 95 м, с прозрачным полом. Также наверху возможно обустройство нескольких аттракционов: выход на площадку без ограждения со страховкой и выкатное кресло.

Сроки реализации проекта составят не менее двух лет. При этом проектированием и изготовлением займутся пермские специалисты, заверил господин Габдуллин. «Всё, что связано с «железом», будут делать пермские предприятия и архитекторы, расчёты планируем вести с аэрокосмическим факультетом ПНИПУ», — добавил он.

По сообщению 59.ru, расположенная на вершине сооружения «тюбетейка» будет выполнять сразу две функции. Помимо смотровой площадки на её крыше разместятся ресторанный комплекс и сувенирные магазины.