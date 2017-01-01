На «Азоте» прошёл «День бегуна»

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Праздник спорта получился массовым

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО ОХК «УРАЛХИМ» состоялось традиционное первенство по лёгкой атлетике, в котором принял участие 101 работник предприятия. Соревнования проходили в манеже ДЮСШ «Темп» города Березники, сообщает пресс-служба предприятия.

«День бегуна» ежегодно открывает череду легкоатлетических стартов. Главная цель этого мероприятия — сформировать команду предприятия для участия в корпоративных и городских соревнованиях, а также подготовить азотчиков к будущим эстафетам. Результаты также идут в зачёт спартакиады филиала «Азот».

Личное первенство среди мужчин и женщин определялось в четырёх возрастных категориях: 18—29 лет, 30—39 лет, 40—49 лет и от 50 лет и старше. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 200 м, а мужчинам — в 300 м. В мужских забегах лидером оказался Роман Кузнецов, неоднократный победитель легкоатлетических соревнований филиала «Азот». В женских забегах лучшее время показала Екатерина Зайцева. В командном соревновании победила сборная военизированного газоспасательного отряда, отдела технического контроля, производственной лаборатории и санитарной лаборатории.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В этом году азотчики, как всегда, активно участвуют в комплексной спартакиаде предприятия. Приятно отметить, что в командах подразделений появляются новички. Это говорит о том, что здоровый образ жизни в приоритете среди заводчан.

В 2019 году в спартакиаду азотчиков включён ещё один вид спорта — стрельба из пневматического ружья. Теперь заводчане имеют возможность принять участие в 18 различных дисциплинах. Это лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, футзал, шахматы, гиревой спорт, дартс, футбол, плавание, настольный теннис и другие.