227 обманутых дольщиков Кизела претендуют на субсидии на новое жильё

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Фото: Игорь Катаев

Началась процедура перечисления субсидий на новое жильё обманутым дольщикам Кизела. Это те граждане, которые принимали участие в программах местного развития и обеспечении занятости для шахтёрских городов и посёлков. Они приобрели квартиры на условиях участия в долевом строительстве, но компании-застройщики так и не выполнили обязательства, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Всего субсидии получат 277 человек.

Всего по договорам долевого участия кизеловцы приобрели 132 квартиры. Застройщиками проблемных домов являются компании ООО «БиС Монтаж» и ООО «Технострой».

Ранее губернатором Пермского края был вынесен в Заксобрание проект закона, определяющий размер субсидий из краевого бюджета на выплаты обманутым дольщикам. Закон был принят в декабре 2018 года. Так, общая сумма средств, необходимая для выплат, составила 105 млн руб.