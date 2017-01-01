Новый томограф за неделю испробовали почти 100 пациентов из Губахи, Гремячинска и Кизела



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В Губахе в филиале городской клинической больницы №4 начал работать современный компьютерный томограф. Раньше жители Кизеловского угольного бассейна (КУБ) для проведения высокотехнологичного обследования были вынуждены ездить в краевую столицу.

Также в планах этого года — приобретение рентген-аппарата с оцифровщиком рентгеновских снимков для жителей Губахи, Кизела и Гремячинска.

Повышение доступности медицинской помощи в удалённых территориях — одна из основных задач для краевых властей. В прошлом году губернатор Пермского края Максим Решетников поручил увеличить объём закупаемой медицинской техники в 4,5 раза. Всего в 2018 году за счёт бюджетов всех уровней для медучреждений региона было приобретено почти 900 единиц оборудования, тогда как в 2017 году — всего 200 единиц.



По словам министра здравоохранения Пермского края, поставки нового оборудования в медучреждения края продолжатся и в этом году.

«Мы сохраним и будем наращивать темпы приобретения оборудования и в 2019 году, — заявила Оксана Мелехова. — В частности, дополнительно будет приобретено оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение» для кардиологических и онкологических служб, а также оборудование для детских поликлиник».

За неделю работы аппарата в филиале ГКБ №4 обследование успели пройти почти 100 человек. Всего, по информации министерства здравоохранения Прикамья, ожидается, что обследование на новом томографе будут проходить до 6 тыс. человек ежегодно.