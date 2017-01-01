АО «ПЗСП» организует мероприятия по проектированию долины реки Егошихи



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Воркшоп «Соучаствующее проектирование на примере долины реки Егошихи»

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Состоялся воркшоп «Соучаствующее проектирование на примере долины реки Егошихи», организованный фондом «Обвинская роза» совместно с АО «ПЗСП», Институтом территориального планирования, историческим парком «Россия — моя история».

Мероприятие направлено на то, чтобы учесть интересы всех групп, которые так или иначе могут быть заинтересованы в развитии территории долины реки Егошихи: экологов, девелоперов, администрации города, горожан, гражданских активистов.

Организаторами запланирована серия воркшопов, в рамках которых участники смогут предложить свои концепции развития данной территории. Результатом должна стать разработка технического задания, которое послужит основой для подготовки конкурса на проектирование участка долины реки Егошихи и дальнейшей работы по определению стратегии развития рекреации в долинах малых рек.

Конечный продукт интересен не только для горожан, экологов, архитекторов, администрации города, но и для компании ПЗСП, поскольку участок, о котором идёт речь, принадлежит предприятию и запланирован под строительство. Компания ПЗСП, разрабатывая концепцию застройки данной территории, ставит перед собой задачу, в первую очередь, не оказать негативного воздействия на реку Егошиху, сохранить склоны, которые представляют геологический интерес, ценны как место обитания растений и животных, и, конечно, сделать новый объект не только функциональным, но и привлекательным со всех точек зрения — своеобразным «якорем» для развития прилегающей территории.

Сейчас ПЗСП собирает идеи, чтобы узнать, что хотят видеть горожане на егошихинском склоне. Технология соучаствующего проектирования предназначена как раз для того, чтобы все стороны могли высказать своё мнение и найти решения, приемлемые для всех.

Ранее компания ПЗСП уже проводила исследование этой территории с участием ботаников.

«С учётом всех компонентов биоэкологической сферы мы хотели бы внедрить наш объект, чтобы не нанести разрушительного воздействия на неё», — подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

Напомним, серия воркшопов началась в ноябре прошлого года в рамках проведения мероприятий международной научно-практической конференции «Экологическое строительство и устойчивое развитие. Экосистема городского пространства».

По сообщению пресс-службы предприятия