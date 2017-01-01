Двухкомнатные квартиры в Перми за год подорожали на 7%
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Аналитики портала о недвижимости Domofond.ru провели исследование изменения цен на двухкомнатные квартиры по итогам февраля 2019 года (в сравнении с февралём 2018 года) в 75 крупнейших городах России.
По мнению аналитиков, за год «двушки» в Перми подорожали на 7% и достигли средней цены в 2,853 млн руб.
Примечательно, что по средней цене Пермь заняла 32-е место. Самые дорогие «двушки» (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) — в Химках (7 млн руб.) и Сочи (6,8 млн).
Самые дешёвые — в Нижнем Тагиле (1,75 млн руб.) и Магнитогорске (1,62 млн руб.).
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться