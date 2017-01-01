Павел Миков помог пермякам доказать мошенничество со стороны управляющей компании

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В адрес уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова коллективную жалобу направили жители дома в Индустриальном районе Перми. Суть обращения заключалась в претензии на неправомерное выставление квитанций на уплату ЖКХ управляющей компанией ООО «Домстрой», сообщает пресс-служба уполномоченного.

Управляющая компания была зарегистрирована за данным домом ИГЖН по поддельному протоколу собрания жильцов.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков направил письмо в адрес прокурора Пермского края, где указал на несогласие жильцов с актом проверки ИГЖН.

По итогам проведённой проверки доводы заявителей нашли свое подтверждение. Начальнику ИГЖН внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства. Материалы направлены в СУ СК России по Пермскому краю.