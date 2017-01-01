FIS признала прикамскую могулистку Анастасию Смирнову «Новичком года»

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Пермская спортсменка Анастасия Смирнова выбрана «Новичком года» по версии FIS (Международная федерация лыжного спорта).

16-летняя воспитанница чусовской СШОР «Огонёк» им. Л. Д Постникова выступает во фристайле в дисциплине могул. Девушка является «серебряным» и «бронзовым» призёром юниорского чемпионата мира — 2017.

Чемпионат мира — 2019 в США стал первым взрослым турниром в карьере 16-летней спортсменки, и ей удалось занять там четвёртое место. На уровне Кубка мира в текущем сезоне она впервые заехала в топ-10 — это случилось на этапе в китайском Тайву, сообщает сайт федерации фристайла России.