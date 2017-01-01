Пермячка принесла ещё одно «золото» сборной России на Всемирной универсиаде

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В первый день Всемирной универсиады уроженка Перми биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке. «Серебряным» и «бронзовым» призёрами стали россиянки Екатерина Мошкова и Елена Чиркова.

Для сборной России это «золото» стало седьмым на Универсиаде, два из них принесли воспитанники пермской спортивной школы.

Наталья Гербулова родилась и начала спортивную карьеру в Перми. Наталья Гербулова — неоднократная победительница всероссийских и международных соревнований, обладательница серебряной медали юниорского чемпионата мира 2015 года, в 2018 году стала двукратной чемпионкой России, завоевав «золото» в одиночной смешанной эстафете и гонке патрулей.

Напомним, в первый день прикамец Владислав Киселёв завоевал «золото» на Всемирной универсиаде.

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