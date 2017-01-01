Рабочую группу по подготовке к празднованию 300-летия Перми возглавил Антон Клепиков

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Фото: Константин Долгановский

Рабочую группу по подготовке к празднованию 300-летия Перми возглавил Антон Клепиков

Распоряжением губернатора Пермского края Максима Решетникова утверждена рабочая группа по подготовке в 2023 году к 300-летию основания Перми. Возглавил рабочую группу заместитель председателя краевого правительства Антон Клепиков.

Также в состав рабочей группы включены краевой вице-премьер Татьяна Абдуллина, депутат Заксобрания Александр Бойченко, замглавы города Людмила Гаджиева, замглавы Пермской гордумы Дмитрий Малютин, министры краевого правительства и представители администрации губернатора края.

Задачи рабочей группы — координация действий региональных и городских властей, разработка и подготовка позиции региона при взаимодействии с федеральными властями, подготовка материалов и обеспечение решений Федерального оргкомитета празднования.

Распоряжение подписано 28 февраля.

В состав организационного комитета по подготовке к 300-летию Перми вошли 24 человека. Их список был утверждён 6 февраля 2019 года.

Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Также в составе оргкомитета заместители федеральных министров строительства и ЖКХ РФ, экономического развития и спорта — Юрий Гордеев, Вадим Живулин и Марина Томилова. Со стороны краевой и городской власти в его состав вошли глава региона Максим Решетников, мэр Перми Дмитрий Самойлов, а также министр культуры Вячеслав Торчинский и другие.

Со стороны бизнеса участие в организации юбилея Перми примут президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев, президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин. В состав оргкомитета также войдут представители других крупных промышленных предприятий края.

Из деятелей культуры в списке присутствуют художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис, народный артист Денис Мацуев, бывший министр культуры Москвы Сергей Капков и дирижёр Владимир Спиваков.