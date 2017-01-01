Весь тренерский штаб «Молота-Прикамье» подал в отставку, заявления визировало руководство клуба

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вячеслав Долишня

Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Тренерский штаб пермского хоккейного клуба «Молот-Прикамье» подал в отставку: и. о. главного тренера Вячеслав Долишня, его помощники Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.

Эту информацию подтвердил пресс-атташе клуба Олег Коневских.

Заявления тренеры написали несколько дней назад, руководство их визировало, сейчас идёт процедура сбора подписей на обходных листах.



Кроме того, по информации «Нового компаньона», точно покидают команду капитан Арсений Ерохин (показатель его полезности в этом сезоне по показателю «+/-» составляет -22), а также большинство игроков основы, которые пришли в клуб перед началом нынешнего сезона.



Отметим, «Молот-Прикамье» закончил чемпионат ВХЛ на 27-м месте (всего в лиге 29 команд).

Кроме того, ходит множество слухов о возможном закрытии клуба. Но, по информации «Нового компаньона», этого не произойдёт, команде подтвердили финансирование на следующий сезон в размере около 70 млн руб. (столько выделяется из краевого бюджета), и клуб собирается участвовать в следующем сезоне ВХЛ.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться