Тре Маклин подписал контракт с «Пармой», осталось пройти медобследование

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Фото: БК «Парма»

Американский форвард Тре Маклин практически завершил переход в пермскую «Парму» из саратовского «Автодора». 4 марта баскетболист подписал контракт, осталось пройти медобследование. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.



Напомним, Маклин уже играл за «Парму» в сезоне 2017/18 и был одним из лучших в её составе. Накануне нынешнего сезона подписал однолетний контракт с «Автодором», где после яркого старта стал всё чаще «выпадать» из основы.

В итоге в возвращении в Пермь стали заинтересованы и руководство «Пармы», и сам игрок. Из-за процесса переговоров баскетболист не был включён в заявку на игру двух команд 2 марта.

