В «Парму» возвращается один из лучших легионеров прошлого сезона

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Фото: БК "Парма"

Американский 25-летний форвард Тре Маклин переходит из саратовского баскетбольного клуба «Автодор» в пермскую «Парму». Эту информацию подтвердил главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин.

По его словам, именно из-за перехода игрок не был включён в заявку на матч с «Пармой» (состоялся 2 марта и завершился поражением пермяков со счётом - 93:105). Пашутин отметил, что игрок – очень хороший снайпер и на его счету несколько отличных проведённых за «Автодор» матчей, но «он никак не мог найти себя в команде». Поэтому его возвращение в «Парму», где он был одним из лучших и обратил на себя внимание, стало логичным.

И.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков на послематчевой пресс-конференции не стал комментировать информацию о переходе игрока, а на вопрос о планах на селекцию ответил, что «есть варианты». Официального сообщения от «Пармы» о подписании игрока пока нет.

Маклин провёл в «Парме» сезон 2017/18, набирая в матчах «Единой лиги ВТБ» в среднем по 12,3 очков, совершая 4,4 подбора, 1,7 результативных передач и 1,2 перехватов.

В июне 2018 года заключил контракт с «Автодором» сроком на один сезон. Несмотря на то, что в среднем за матч он стал проводить на площадке больше времени, основные статистические показатели упали. Так, в нынешнем сезоне он набирал в среднем по 9,6 очков, совершая 2,9 подбора, 1,5 передачи и 1,2 перехватов.

Кроме того, отметим, что покинувшие на этой неделе «Парму» два американских игрока – защитник Коди Джастис и форвард Майкл Хамфри – уже нашли новую команду. 2 марта польский клуб «Зелена Гура» сообщил, что подписал контракты с обоими игроками.