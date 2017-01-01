«Парма» проиграла девятый матч подряд в чемпионате
Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл в очередном матче «Единой лиги ВТБ». 2 марта в УДС «Молот» лучшими были гости из саратовского клуба «Автодор». Итог матча — 93:105.
У «Пармы», похоже, появился фирменный стиль (правда, со
знаком «минус»): команда может вести 17 или даже 18 очков, но в итоге
умудряется уверенно проиграть. Так произошло и на этот раз.
Первая четверть оказалась ошеломляющей – пермская команда всего
за десять минут набросала «Автодору» 40 очков – редкость для профессионального
баскетбола. Отрыв от саратовцев чуть позже составлял уже 17 очков, но и это
большое преимущество «Парма» умудрилась сначала упустить, а в итоге сама отстала
от соперника.
Гости же должны благодарить Перрина Бьюфорда, который почти
без замен отыграл матч, набрав 30 очков и Трэ Голдена, который умудрился отдать
15 результативных передач.
Лучшими у «Пармы» стали: Эйгирдас Жукаускас (18 очков + 6
подборов), Янис Блумс (18 очков), Иван Лазарев (14 очков).
Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:
— Уже вторая игра показывает, что нужный настрой сохраняется
у команды только две четверти. Мы слишком рано поверили в то, что «Автодор»
сдастся и потеря концентрации, а также ошибки в защите повлияли на ход игры.
Были вынуждены играть в быстрый баскетбол и в конечном итоге нам не хватило
функциональной подготовки, которую сейчас тяжело вернуть из-за насыщенности
календаря. Общая накопленная усталость, сказалась на результате игры сегодня.
Это поражение стало девятым подряд в «Единой лиги ВТБ». «Парма»
пока занимает предпоследнее, 13-е место.
Следующий матч пермяки вновь проведут в домашних стенах – в воскресенье, 10 марта, в гости в Пермь пожалует латвийский «ВЭФ».