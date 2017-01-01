«Парма» проиграла девятый матч подряд в чемпионате

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Фото: БК "Парма"

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл в очередном матче «Единой лиги ВТБ». 2 марта в УДС «Молот» лучшими были гости из саратовского клуба «Автодор». Итог матча — 93:105.

У «Пармы», похоже, появился фирменный стиль (правда, со знаком «минус»): команда может вести 17 или даже 18 очков, но в итоге умудряется уверенно проиграть. Так произошло и на этот раз.

Первая четверть оказалась ошеломляющей – пермская команда всего за десять минут набросала «Автодору» 40 очков – редкость для профессионального баскетбола. Отрыв от саратовцев чуть позже составлял уже 17 очков, но и это большое преимущество «Парма» умудрилась сначала упустить, а в итоге сама отстала от соперника.

Гости же должны благодарить Перрина Бьюфорда, который почти без замен отыграл матч, набрав 30 очков и Трэ Голдена, который умудрился отдать 15 результативных передач.

Лучшими у «Пармы» стали: Эйгирдас Жукаускас (18 очков + 6 подборов), Янис Блумс (18 очков), Иван Лазарев (14 очков).

Вячеслав Шушаков, и.о. главного тренера «Пармы»:

— Уже вторая игра показывает, что нужный настрой сохраняется у команды только две четверти. Мы слишком рано поверили в то, что «Автодор» сдастся и потеря концентрации, а также ошибки в защите повлияли на ход игры. Были вынуждены играть в быстрый баскетбол и в конечном итоге нам не хватило функциональной подготовки, которую сейчас тяжело вернуть из-за насыщенности календаря. Общая накопленная усталость, сказалась на результате игры сегодня.

Это поражение стало девятым подряд в «Единой лиги ВТБ». «Парма» пока занимает предпоследнее, 13-е место.

Следующий матч пермяки вновь проведут в домашних стенах – в воскресенье, 10 марта, в гости в Пермь пожалует латвийский «ВЭФ».