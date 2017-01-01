Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 5 марта

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Слияния и поглощения. В муниципалитетах Пермского края проходит оптимизация учреждений культуры.

Стадион преткновения. На процессе по делу Павла Ляха суд допросил двух бывших замов краевого министра спорта.

Надежда Борисова: Это история про развитие. Декан историко-политологического факультета ПГНИУ — о том, для чего нужно объединение кафедр и почему важна конкуренция со всеми и вся.

Сергей Попов: Художник сегодня должен быть селф-менеджером. Основатель московской галереи Pop/off /art, искусствовед, куратор художественных выставок — о том, как устроен современный арт-рынок и что нужно художнику, чтобы на нём преуспеть.

Долговая лошадь. Краевые законодатели обсудили, как можно повысить собираемость транспортного налога.

В поисках волшебной таблетки. Врач и научный журналист Алексей Водовозов рассказал, какой будет мировая медицина через 100 лет.

Жизнь в залог. Количество ломбардов сокращается, но их аудитория в период кризиса растёт.

Ничья земля. Власти Лысьвы через суд пытаются передать плотину бывшего заводского пруда в частные руки.

Эспланадой единой. Представлены первые эскизные проекты средней части главного места отдыха пермяков.

Без Малера не обойдётся. Представлена программа Дягилевского фестиваля — 2019.

Новые поколения и новые подходы. «Новая драма» и Дом актёра представили публике свои свежие постановки.

Темпоральная оптика Николая Касаткина. В Музее современного искусства PERMM открылась персональная выставка неофициального советского художника.

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