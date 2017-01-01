Минтранс Прикамья планирует запустить поезд «Ласточка» по маршруту Пермь — Екатеринбург Стоимость билета может составить 650 руб.

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Фото: Наталья Тимофеева

4 марта депутаты Законодательного собрания провели заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что сейчас минтранс прорабатывает варианты запуска по пятницам, субботам и воскресеньям электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь — Екатеринбург. Предполагается, что это позволит увеличить пассажиропоток железнодорожных перевозок на 41 тыс. человек. Стоимость билета может составить 650 руб.

Дополнительная субсидия на весь маршрут составит 56 млн руб. в год. Так как маршрут проходит по территории двух субъектов, планируется, что 23 млн руб. могут выделить из бюджета края, а остальные — из бюджета Свердловской области. Губернатору Свердловской области уже направлено предложение профинансировать маршрут на 32 млн руб.

Отметим, в 2015—2016 годах на маршруте Пермь — Екатеринбург работал электропоезд «Парма». Но его признали убыточным и закрыли через несколько месяцев после открытия.

Кроме этого, минтранс собирается продлить с 1 апреля маршрут «Ласточки» Пермь — Кунгур до Кишерти и запустить ещё одну «Ласточку» с 1 июня по маршруту Пермь — Кишерть — Пермь. Это позволит увеличить пассажиропоток дополнительно на 79 тыс. пассажиров. Размер субсидии при запуске составит 15,5 млн руб.