20 тыс. прикамцев смогут получить бесплатные билеты в кино и 5000 руб.

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Региональный оператор ГТО в Пермском крае (колледж олимпийского резерва) запустил партнёрскую программу «Вместе с ГТО». Теперь обладатели знаков отличия ГТО — а их в Пермском крае уже более 20 тыс. человек — смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах и сноуборде за полцены, заниматься спортом, йогой, путешествовать и покупать книги на бонусы от партнёров.

Общая сумма бонусов доходит до 5000 руб. Скидки от фитнес-центров, горнолыжных комплексов, спортивных гастропабов, стоматологий и магазинов спортивного снаряжения достигают 50%. Для получения бонусов и скидок необходимо предъявить именное удостоверение о получении знака отличия ГТО. Для некоторых партнёров необходим флаер, который можно получить после выполнения нормативов в колледже олимпийского резерва (ул. Сибирская, 55).

Сдать нормативы можно в центрах тестирования, которые работают во всех муниципальных образованиях края.

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