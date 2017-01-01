В финале конкурса «Лидеры России» принимают участие три жителя Прикамья

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Определён полный список финалистов флагманского проекта открытой платформы «Россия — страна возможностей» конкурса «Лидеры России». Всего финалистами стали 300 человек, представляющих все федеральные округа страны. 269 человек были определены непосредственно по итогам окружных полуфиналов, ещё 31 кандидат добавился из «листа ожидания» после рассмотрения Наблюдательным советом результатов реализации социальных проектов участников. Пермский край в финале представят Снежана Кирпилёва, Павел Шевченко и Олег Скачев, который вошёл в финал по итогам рассмотрения «листа ожидания».

На встрече с полуфиналистами прошлогоднего конкурса губернатор Прикамья Максим Решетников отметил заинтересованность региона в перспективных кадрах. Важная роль в поиске лидеров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровней.

От Приволжского федерального округа в финал вышли 39 участников, в том числе из Нижегородской области — 9, Республики Башкортостан — 7, Самарской области — 6, Республики Татарстан — 4, из Пермского края и Саратовской области — по 3, из Пензенской области — 2, из Республик Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республики, Оренбургской и Ульяновской областей — по 1. Полный список финалистов конкурса опубликован на официальном сайте проекта.

Напомним, финал конкурса «Лидеры России» пройдёт в Сочи 13—17 марта. По его итогам будут определены 100 победителей проекта. В прошлом году Пермский край в финале конкурса представляли также три жителя региона.

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