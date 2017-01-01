Руслан Садченко отказался свидетельствовать в суде по процессу Павла Ляха Экс-замминспорта сослался на право, данное Конституцией

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Экс-заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Руслан Садченко наконец посетил судебный процесс (до этого он дважды пропускал вызовы на заседания) по делу своего бывшего руководителя Павла Ляха. Но отказался давать показания.



Свидетель сослался на статью 51 Конституции РФ («никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»). И пояснил, что является обвиняемым по другому делу, но также связанному с реконструкцией стадиона «Динамо» в 2015—2016 гг., — в хищении средств, выделенных на реконструкцию, — и пока в его рамках не был допрошен судом.

Но на основании Уголовно-процессуального кодекса по просьбе гособвинения судья зачитал показания Садченко, данные им в ходе предварительного следствия.

Следуя им, Садченко заявил, что контроль за реконструкцией, а также приёмка и подписание актов выполненных работ не входили в его обязанности. Все новости о ходе работ он узнавал от директора стадиона и подрядчика и передавал Павлу Ляху. После оглашение этих показаний Садченко отказался отвечать на вопросы, подтвердив, что согласен с озвученным.

Отметим, что сегодня же на заседании другой экс-заместитель Павла Ляха Елена Костина заявила, что видела документы о приёмке с подписями и Садченко и Ляха.

Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после — на подписку о невыезде.

По эпизоду со стадионом, но по отдельному делу проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.