Ежедневно снегоуборочные машины делают около 1000 рейсов на полигоны

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В воскресенье, 3 марта, мэр Перми Дмитрий Самойлов вместе с главами районов, руководством УВБ, подрядчиками проверили качество уборки дорог и кровель домов. Самое небрежное впечатление произвели Ленинский и Индустриальный районы. Недостатки выявлены и в других территориях. На устранение дано несколько дней.

Февраль в этом году стал самым снежным зимним месяцем — выпало 62 мм осадков. Такое количество осадков составляет 210% от месячной нормы февраля. В начале марта выпало уже 13 мм осадков, что составляет 46% от месячной нормы марта. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за выходные вывезено около 39 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания — около 805 тыс. кубометров снега. Таким образом, уже «побиты» показатели прошлого года по вывозу снега — около 500 тыс. кубометров снега. В среднем за день на полигоны снегоуборочные машины делают около 1000 рейсов.

В среднем по разным каналам связи — обращения в социальных сетях, на портал «Управляем вместе» — по сравнению с прошлым годом количество жалоб на некачественную уборку дорог, крыш, дворов увеличилось в восемь раз. В некоторых районах — до 15 раз.

За основу маршрута объезда были взяты сообщения в соцсетях и на портал «Управляем вместе». Осмотр качества уборки начался с набережной в Ленинском районе, где была зафиксирована некачественная уборка снега с детской площадки. Затем был проведён осмотр улиц Горького, Пермской, Газеты «Звезда», Пушкина, площади у Центрального рынка. Везде — плохая уборка заездных карманов, тротуаров. Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил в Ленинском районе «самую небрежную очистку».

После этого была осмотрена территория Дзержинского и Индустриального районов. Здесь была отмечена очень зауженная улица Одоевского. Глава Перми поручил вывезти снег с обочин в течение пары дней. Кровли домов на улице Качалова покрыты большим количеством снега и наледи, свисают сосульки. Состояние территории улицы 9 Мая также вызвало нарекания. Главе Индустриального района Александру Иванову было поручено отработать с управляющими организациями скорейшую очистку.

После этого было проверено качество уборки на улицах Куйбышева, Клары Цеткин, Коминтерна, Революции, Белинского, Чернышевского, на Южной дамбе в Свердловском районе. С кровли дома по адресу Комсомольский проспект, 51 над тротуаром свисают снежные навесы и сосульки. Главе Свердловского района Андрею Усову указано в кратчайшие сроки отработать с управляющей организацией очистку кровель домов на Компросе для обеспечения безопасности пермяков.

Последним в маршруте был Мотовилихинский район — бульвар Гагарина, улицы Макаренко, Тургенева, Дружбы, Техническая, Студенческая, Лебедева, КИМ, Индустриализации, Грачёва, Анри Барбюсса, Хрустальная, Ивановская, Свердлова, 1905 года, Восстания. Некачественная вывозка снега была зафиксирована на улицах Крупской и Лебедева. Для устранения подрядчику дано два дня.

Если на магистральных улицах Мотовилихи обеспечена качественная уборка снега, то на небольших улицах района зафиксированы заужения из-за несвоевременного вывоза снега и брошенных на обочинах автомобилей, которые мешают работе специализированной техники.

— Объезд показал, что основные дороги в районах содержатся в нормативном состоянии, с дворами и проездами дела обстоят хуже. Для очистки небольших улиц в районах необходимо на время перекрывать их полностью для организации работ по вывозке снега, конечно, предварительно проинформировав жителей. В отдалённых районах такой практикой администрации районов пользуются недостаточно. Поручил отработать взаимодействие с ГИБДД, — отметил Дмитрий Самойлов.

Основная задача, поставленная на март, — не снижать объёмы и темпы вывоза сформированных валов с улиц города и усилить административную практику в отношении УК и хозсубъектов по состоянию крыш.

Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию и в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края. Телефоны можно найти здесь.

Напомним, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов сфере благоустройства по телефону 212-78-01 (режим работы АТИ: с 09:00 до 18:00 в пн — чт, с 09:00 до 17:00 в пт., обед с 13:00 до 14:00).

«Маршрут был максимально дискомфортным для профильных чиновников — я составил его сам на основе жалоб пермяков в соцсетях и на портал «Управляем вместе». По сравнению с прошлым годом количество жалоб на уборку снега с улиц, дворов и кровель увеличилось в целом по городу в восемь раз! Конечно, и снега в этом году значительно больше: если в прошлом году на конец февраля на полигоны было вывезено около 500 тыс. кубометров снега, то в этом году — уже 805 тыс. кубометров. Сейчас никто не должен расслабляться. В течение марта вывоз снега — основная задача, которую ставлю перед районами и подрядчиками», — отметил по итогам объезда глава города в своей странице в Instagram.