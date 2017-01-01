Второй региональный этап Игр победителей пройдет в Перми 15 марта

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15 марта в Перми пройдёт Второй региональный этап Игр победителей! Это настоящий праздник для тех, кто уже одержал свою самую важную победу — победу над онкозаболеванием, сообщают организаторы турнира.

За годы существования Игры доказали, что спорт способен вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни. Азарт и дух соперничества заряжают ребят силой, смелостью и отвагой, которые так нужны после болезни. В этом году Игры в Перми пройдут самыми первыми из всех региональных этапов.

Сейчас на участие в Играх зарегистрировались 83 ребёнка из разных уголков Пермского края. Все участники перенесли тяжёлое онкозаболевание. Привычки, которые выработались при длительном лечении, страхи и чрезмерное опасение за своё здоровье могут помешать им и их семьям вернуться к нормальному образу жизни. Поэтому фонд «Берегиня» устраивает им настоящий спортивный праздник, который принесёт массу положительных эмоций, позволит ребятам провести свой отдых активно и получить за это заслуженные награды. А родителям будет приятно видеть своего ребёнка здоровым, спортивным и счастливым.

Игры победителей состоятся 15 марта с 9:00 до 16:00 во Дворце спорта «Красава» (с. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в). Для болельщиков вход свободный.