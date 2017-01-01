ИГЖН Пермского края начала проверку по факту двойных квитанций за вывоз мусора

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В Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края поступают обращения граждан по поводу «двойной» платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО исключена из платы за содержание жилья и стала полноценной коммунальной услугой. Однако в ходе работы по обращениям специалисты ИГЖН выявили, что не все управляющие организации исключили данную строку оплаты из «платёжки» за содержание жилья. В настоящее время инспекция проводит проверки в отношении восьми управляющих организаций и двух ТСЖ в городах Перми, Березниках и Александровске.

Так, проверка проходит в отношении:

Пермь

Индустриальный район:

ТСЖ «Карпинского, 87»;

Свердловский район:

ООО «Управдом»;

ООО «УК Экском»;

Ленинский район:

ТСЖ «Монастырская, 101»;

ООО «УК ПермьДомСервис»;

Дзержинский район:

ООО «УК ЖФ ТР плюс»;

Мотовилихинский район:

ООО «УК «Мастер Комфорта»;

Орджоникидзевский район:

ООО «УК «Горизонт», филиал «Молодёжный»;

Березники

ООО «Околица»;

Александровск

ООО «Наш дом».

В случае выявления нарушений организациям будут выданы предписания. Также по указанным фактам инспекция подготовила обращение в прокуратуру Пермского края.

«Если граждане видят, что их управляющая организация, несмотря на изменения законодательства, продолжает включать услугу по вывозу отходов в плату за содержание жилья, необходимо обратиться с заявлением в инспекцию», — сообщил Александр Евсюков, начальник ИГЖН по Пермскому краю.

Для удобства граждан обращение может быть подано в электронной форме через интернет-приёмную Пермского края, в письменной форме по почте. Или можно обратиться в инспекцию лично по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 30. Также специалисты ИГЖН могут проконсультировать гражданина по телефону 8 (342) 216-49-02.