ИГЖН Пермского края начала проверку по факту двойных квитанций за вывоз мусора
В Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края поступают обращения граждан по поводу «двойной» платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что с 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО исключена из платы за содержание жилья и стала полноценной коммунальной услугой. Однако в ходе работы по обращениям специалисты ИГЖН выявили, что не все управляющие организации исключили данную строку оплаты из «платёжки» за содержание жилья. В настоящее время инспекция проводит проверки в отношении восьми управляющих организаций и двух ТСЖ в городах Перми, Березниках и Александровске.
Так, проверка проходит в отношении:
Пермь
Индустриальный район:
ТСЖ «Карпинского, 87»;
Свердловский район:
ООО «Управдом»;
ООО «УК Экском»;
Ленинский район:
ТСЖ «Монастырская, 101»;
ООО «УК ПермьДомСервис»;
Дзержинский район:
ООО «УК ЖФ ТР плюс»;
Мотовилихинский район:
ООО «УК «Мастер Комфорта»;
Орджоникидзевский район:
ООО «УК «Горизонт», филиал «Молодёжный»;
Березники
ООО «Околица»;
Александровск
ООО «Наш дом».
В случае выявления нарушений организациям будут выданы предписания. Также по указанным фактам инспекция подготовила обращение в прокуратуру Пермского края.
«Если граждане видят, что их управляющая организация, несмотря на изменения законодательства, продолжает включать услугу по вывозу отходов в плату за содержание жилья, необходимо обратиться с заявлением в инспекцию», — сообщил Александр Евсюков, начальник ИГЖН по Пермскому краю.
Для удобства граждан обращение может быть подано в электронной форме через интернет-приёмную Пермского края, в письменной форме по почте. Или можно обратиться в инспекцию лично по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 30. Также специалисты ИГЖН могут проконсультировать гражданина по телефону