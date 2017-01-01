В Instagram «Компаньона» к 8 Марта проходит розыгрыш букета цветов Подарите весну!

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В преддверии Международного женского дня на странице издательского дома «Компаньон» в Instagram проводится розыгрыш букета цветов на сумму 3 тыс. руб.

Для того чтобы получить приз, необходимо подписаться на профиль @newskoru, профиль партнёра розыгрыша, а также отметить в комментариях двух друзей. Победителя определит генератор случайных чисел 6 марта в 17:00 по местному времени.



Чтобы принять участие в розыгрыше, Вы можете отсканировать Instagram-визитку или перейти по ссылке.

Желаем победы!