Алексей Бурнашов вошел в руководство Общенациональной ассоциации ТОС России

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Депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов избран заместителем председателя правления Общенациональной ассоциации ТОС России.

1 марта состоялось общее собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. В рамках мероприятия была организована работа дискуссионных площадок, а также состоялось пленарное заседание общего собрания ассоциации.

На площадке «Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС» обсуждались финансовые механизмы поддержки местных инициатив, а также продвижение инициатив ТОС в социальных сетях, привлечение молодёжи к этой работе. Модератором на площадке выступил депутат Государственной думы Алексей Бурнашов. Своим опытом поделились представители Пермского края, презентовав проект «А_ТОС: модель информирования граждан о деятельности ТОС в социальных сетях», а также представители Брянской, Ульяновской и Челябинской областей.

На площадке «Законодательные аспекты в деятельности ТОС» обсуждалось законодательное регулирование создания и деятельности органов ТОС, рассматривались возможности оптимизации регистрации ТОС в качестве юридического лица.

Общее собрание Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления 1 марта 2019 года

Итоги работы дискуссионных площадок были подведены на пленарном заседании общего собрания Общенациональной ассоциации ТОС, которое провёл председатель ОАТОС, депутат Государственной думы Виктор Кидяев. На пленарном заседании делегаты единогласно избрали нашего земляка Алексея Бурнашова заместителем руководителя правления ассоциации.

Алексей Бурнашов, депутат Госдумы РФ от Пермского края:

— Территориальное общественное самоуправление находится на пороге исторического момента. Во-первых, скоро будет внесён федеральный закон «О ТОС», которого ждут многие общественники. Во-вторых, мы начали реализацию федерального проекта «А_ТОС» (Активный ТОС), который по своему значению можно сравнить с «народным бюджетом» (инициативное бюджетирование). В 2015 году, когда мы в крае принимали первый в России региональный закон, ситуация была схожа. Приходилось убеждать, обосновывать необходимость участия граждан в управлении и обустройстве своих дворов. Сейчас есть понимание, что всё это не зря. В регионах ТОСы стали полноценным голосом граждан и партнёром власти. Но для развития, для будущего территориального самоуправления нам необходимо сделать следующий шаг. Наладить эффективный диалог с гражданами, совместно определять и решать наиболее острые социальные проблемы микрорайонов, поселений, дворов. А для этого надо привлечь к территориальному общественному самоуправлению молодёжь. Поэтому мы создали и начали реализацию федерального проекта «А ТОС» («Активный ТОС»). Пилотным регионом стал наш Пермский край.