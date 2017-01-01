Подрядчик реконструкции стадиона «Динамо» признал, что работы были закончены уже после приёмки По словам подрядчика, 46 млн рублей израсходованы рационально

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Фото: Константин Долгановский

В Ленинском районном суде на процессе по делу экс-министра Павла Ляха выступил один из подрядчиков реконструкции стадиона «Динамо» — директор ООО «А-Старт» Александр Тархов.

Он сообщил суду, что акты выполненных работ по стадиону были подготовлены ещё в ноябре 2015 года, а окончательно все работы закончены лишь в июне 2016 года. Виной задержки стали «неприемлемые погодные условия», которые начались в октябре.



По его словам, его компания выиграла аукцион на реконструкцию «у восьми или девяти участников» и вышла на объект в сентябре 2015 года.

«По работам и в ходе работ от минспорта я взаимодействовал с Русланом Садченко (зам. Ляха, — ред.). О работах самому Ляху я не докладывал», — отметил Тархов.

Он отметил, что, несмотря на плохую погоду, которая не позволяла качественно выполнить реконструкцию, все стройматериалы были закуплены. На зиму все они были сданы на склад, а стройка заморожена.

К этому моменту не были закончены работы на беговых дорожек и частично на футбольном поле. Реконструкция продолжилась в апреле 2016 года после схода снега.

«Футбольное поле было готово к 1 мая. Беговые дорожки — в конце мая. 8 июня стадион был полностью сдан заказчику — минспорта», — отметил свидетель.

Тархов также считает, что работы «действительно стоят 46 млн руб.», которые указаны в актах.

«У меня была цель — сделать стадион «Динамо» визитной карточкой своей компании», — отметил Тархов.

Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после — на подписку о невыезде.

По эпизоду со стадионом, но по отдельному делу проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.



