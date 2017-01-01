На процессе по Павлу Ляху свидетелем выступила экс-и.о. минспорта Елена Костина

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Павел Лях

В Ленинском районном суде Перми продолжается судебный процесс над бывшим краевым министром физической культуры и спорта Павлом Ляхом.

4 марта в качестве свидетеля выступила бывший заместитель Павла Ляха (с ноября 2012 года), а после отстранения его от занимаемой должности и.о. минспорта Елена Костина (работала на этой должности с октября 2016 г. по январь 2017 г.).

По её словам, приёмка работ по реконструкции стадиона «Динамо» не входила в круг её обязанностей. Она лишь знала, что «стадион сдан».

«Помню, что были подписи (о приёмке объекта, — ред.) Ляха и Садченко (зам Ляха, — ред.). Но я не строитель, поэтому не могу сказать, были ли какие-то нарушения или незаконченные работы. Я не разбираюсь в этих вопросах, и это не входило в мой функционал», — отметила Елена Костина

Она добавила, что ей стало известно о том, что работы фактически не завершены, несмотря на подписанные акты, уже в ходе проверки «контролирующими органами». Тогда же, по её мнению, об этом узнал и Лях: «У меня сложилось такое впечатление».

Свидетель рассказала, что краевой минфин задерживал оплату выполненных работ на стадионе, и для того чтобы деньги были перечислены, потребовалось «визирование председателя правительства» (на тот момент — Геннадия Тушнолобова).

Костина сообщила, что в период её работы в минспорта она несколько раз была на объекте, но лишь формально как представитель минспорта.

Что касается эпизода со сборами на базе «Раздолье», то Костина рассказала суду, что в них имели право принять участие любые спортсмены, не только члены сборной Пермского края.

«Для этого и существуют сборы, чтобы в том числе и «подтягивать» спортсменов до уровня членов сборных команд края», — пояснила экс-чиновница.

По её информации, сборы в «Раздолье», которые и являются частью претензий к Ляху, проводились по категории «массовый спорт». В связи с этим и возникло «недопонимание» с проверяющими органами — сборы были оплачены по категории «массовый спорт», а в контракте было указано «спорт высших достижений».

Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении полномочиями при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. Уголовное дело возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. Её результаты показали, что работы по реконструкции стадиона были выполнены на 45,5 млн руб., тогда как их реальная сумма составляла 13,8 млн руб. Сначала Павла Ляха задержали, но впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест, а после — на подписку о невыезде.

По эпизоду со стадионом, но по отдельному делу проходят ещё трое обвиняемых — бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, а также предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство» — фирму-подрядчика работ по стадиону. Второй — руководил ООО «А-Старт», которое поставляло щебень и песок для работ по реконструкции объекта.

Ещё один эпизод по превышению полномочий связан с выделением средств на проведение спортивных сборов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя.

На судебном процессе в качестве свидетеля в октябре прошлого года был допрошен и председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов, бывший в период исполнения Ляхом своих обязанностей премьер-министром краевого правительства. Он тоже подтвердил, что знал о дефектах при реконструкторских работах на стадионе, но сообщил, что при тех погодных условиях (это был декабрь, — ред.) не считает их критическими.

В январе в качестве свидетеля была допрошена первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина. В период работы Павла Ляха она занимала должность министра финансов. На суде она сообщила, что проверка минфина выявляла нарушения при реконструкции «Динамо», но деталей она уже не помнит.