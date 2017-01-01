332 кг подсанкционного сыра уничтожено в Перми
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В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора изъяли в одной из торговых сетей 19 видов сыра, произведённого в Италии, Германии, Австрии, Польше, Франции и Нидерландах. Данный сыр общим весом 332 кг запрещён к продаже и поэтому был изъят из торгового оборота, сообщает пресс-служба пермской таможни.
Затем изъятые товары были уничтожены на полигоне ТБО в деревне Софроны.
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