332 кг подсанкционного сыра уничтожено в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми сотрудники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора изъяли в одной из торговых сетей 19 видов сыра, произведённого в Италии, Германии, Австрии, Польше, Франции и Нидерландах. Данный сыр общим весом 332 кг запрещён к продаже и поэтому был изъят из торгового оборота, сообщает пресс-служба пермской таможни.

Затем изъятые товары были уничтожены на полигоне ТБО в деревне Софроны.