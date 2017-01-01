Аукционы на перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами выиграл Пермгорэлектротранс

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В пятницу, 1 марта, администрация города подвела итоги двух аукционов на осуществление регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам.

В установленный срок на участие в торгах поступило только по одной заявке — от МУП «Пермгорэлектранс». Заявки признали соответствующими, поэтому контракты подпишут с унитарным предприятием.

Напомним, аукционы администрация города объявила 11 февраля. Один из аукционов с начальной ценой 71,36 млн руб. касается пассажироперевозок по шести троллейбусным маршрутам. В техническом задании говорится, что перевозки по троллейбусным маршрутам №1, №5 и №10 должны осуществляться с 12 марта по 15 мая 2019 года, а по маршрутам №8, №10 и №13 — с 12 марта по 30 апреля.

Второй аукцион — на сумму 693,3 млн руб. — касается восьми трамвайных маршрутов. Срок предоставления услуг прописан с 12 марта 2019 года по 31 января 2020 года. При этом в техническом задании указано, что трамвайный маршрут №6, который сейчас ходит от ОАО «Велта» до микрорайона Висим, сокращается до Разгуляя, отменяется трамвайный маршрут №13 «Станция Пермь II» — «ОАО «Красный Октябрь» и возвращается маршрут №2 «Осенцы» — «Стахановская».