За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн руб.

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Встреча Максима Решетникова и Сергея Дьякова

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В пятницу, 1 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников провёл встречу с главой Березниковского городского округа Сергеем Дьяковым. Обсуждались вопросы развития территории после объединения Усольского района с Березниками.

Губернатор подчеркнул, что Березники — один из крупнейших городов по реализации проектов. В муниципалитете стоят задачи по развитию микрорайона Любимов, здесь активно ведётся строительство транспортной инфраструктуры, например, ведётся строительство дороги, соединяющей Березники с Соликамском, развивается социальная инфраструктура. «Задач действительно много, но один из важных для Березников и края проектов — объединение с Усольем. Так получалось, что Усольский район по темпам развития, по качеству жизни людей существенно отставал от Березников: отсюда и появилась инициатива о присоединении территории. Хорошо, что жители и депутаты территорий поддержали эту идею. И сейчас важно, чтобы люди быстро почувствовали результат от объединения», — отметил глава Прикамья и добавил, что объём средств, сэкономленных в результате объединения и с учётом краевого софинансирования, составит 336 млн руб. Это деньги будут дополнительно направлены на развитие муниципалитета.

По словам главы городского округа, в планах муниципальных властей — в общей сложности за три года инвестировать в инфраструктуру территорий Усолья 900 млн руб. В частности, на эти средства будут закуплены и установлены игровые комплексы в детских садах, построены сельские клубы, профинансированы автобусные межпоселковые рейсы.

Также в городском округе приведут в порядок коммунальные сети. «Трёхлетнюю программу по организации освещения мы запланировали реализовать за год. На освещение Усолья будет направлено 22 млн руб. Большие работы запланированы по приведению в порядок системы тепло- и водоснабжения», — отметил Сергей Дьяков. При этом муниципальные власти делают акцент на формировании равных условий на получение коммунальных услуг на территории всего городского округа. Уже сейчас стоимость водоснабжения для жителей Усолья снижена на 10 руб. за кубометр. В будущем предполагается, что стоимость всех услуг в округе будет одинаковой. В планах — строительство и ремонт систем водноснабжения в более чем 20 населённых пунктах, например, в г. Усолье, п. Пыскор и п.Орёл, а также п. Волгулка отремонтируют сети водоснабжения, в нескольких населённых пунктах отремонтируют скважины.

Кроме того, в Усолье обновят электросети, построят новую подстанцию, чтобы электричество поступало в дома без перебоев.

В планах муниципальных властей — усилить и работу по расселению жителей из аварийного жилья. Такой статус в Усолье присвоен 29 домам, в них проживают почти 400 человек. Заявки на ликвидацию домов уже направлены как региональную, так и в федеральную программы. Глава Прикамья попросил обратить внимание, чтобы при реализации программы учитывался принцип комплексного подхода.

Также глава Прикамья заявил, что в планах краевых властей — разработать план развития Усольского историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». По словам губернатора, после разработки концепции и проведения публичных слушаний это место сможет стать ещё одним центром притяжения туристов не только на карте Пермского края, но и на карте России.

В завершение встречи губернатор передал Сергею Дьякову обращения граждан, направленные через портал «Управляем вместе» и Инстаграм.