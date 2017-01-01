Работа парка «Россия — Моя история» возобновлена в полном объеме



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Сегодня, 2 марта, парк «Россия — Моя история» возобновил экскурсии в залах «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Моя история. 1945-2016», расположенных на Речном вокзале, со 2 марта. Экспозиция была закрыта с 11 января «по техническим причинам».

Напомним, парк занимает два помещения: Речной вокзал на ул. Монастырской, 2 и ул. Монастырской, 5. Экспозиция «Рюриковичи» по второму адресу работала в обычном режиме.