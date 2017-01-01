Участники семинара по ТКО предложили разработать новую схему начисления оплаты вывоза мусора

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Сегодня, 1 марта, в Перми прошёл семинар по реализации новой системы обращения с ТКО в Пермском крае. Участниками практического семинара стали представители УК, ТСЖ, ТСН, ТОС, а также активные жители Перми, Кунгура, Лысьвы, Чайковского, Очёра, Оханска и других городов Прикамья — всего более 200 человек.

Депутат Государственной думы, модератор дискуссии Игорь Шубин подчеркнул, что тема обращения с твеёдыми коммунальными отходами на сегодня одна из самых животрепещущих. «Эта тема касается не только сферы ЖКХ, но и экологии, а также грамотного управления собственниками своим имуществом», — сказал в начале семинара парламентарий.

Напомним, большинство регионов с 1 января 2019 года перешли на новую систему по обращению с ТКО, при которой расчёт платы осуществляется на основании утверждённых в субъекте норматива накопления ТКО и тарифа. Плата «Обращение с ТКО» переходит в разряд коммунальной услуги. Одновременно с этим стоимость данной услуги должна быть исключена из платы за содержание жилого помещения в квитанциях граждан.

Заместитель директора ПКМУП «Теплоэнерго» — регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае — Андрей Красников рассказал о схеме обращения, порядке начисления платы ТКО в регионе, а также о взаимодействии с УК, товариществами и кооперативами.

В Прикамье тариф за услуги оператора формируется исходя из нормативов накопления ТКО и составляет 3,39 руб. за 1 кв. м для многоквартирных домов. В частном секторе ежемесячный платёж с одного проживающего составляет 71,7 руб. На сегодня работают 13 полигонов, соответствующих специальным требованиям, идёт разработка четырёх-пяти новых «точек» на юге региона.

Участники семинара просили разработать схему, при которой плата за обращение с ТКО начислялась бы не по нормативу, а по фактическому вывозу мусора.

Жители частного сектора просят внедрить «кольцевой сбор» мусора (т. е. машиной по графику), который в настоящее время оператором не предусматривается.

Большое количество вопросов касалось обращения с крупногабаритным и строительным мусором. И большинство участников семинара обратили внимание на сложности со средствами коммуникации у «Теплоэнерго».

Обсуждение длилось порядка двух часов, также жители оставили порядка 50 письменных вопросов.

«На следующей неделе планируем провести рабочее совещание с представителями профильных министерств и ведомств по проведенному мероприятию, — подытожил региональный координатор партпроекта «Городская среда», руководитель центра «ЖКХ-Контроль» в Пермском крае Михаил Борисов. — Острота обсуждения говорит о том, что такие семинары необходимо проводить не только в Перми, но и в других городах края».

Семинар прошёл при поддержке проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия», регионального национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-КОНТРОЛЬ» в Пермском крае, Общественной палаты Пермского края.