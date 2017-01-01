В выходные в Перми будет самая тёплая погода с начала года

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Ближайшие выходные, 2 и 3 марта, ожидаются снежными и относительно тёплыми. Особенно это касается субботы.

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта дневная температура в Перми может подняться до 0°. Это означает, что этот день будет пока самым тёплым с начала 2019 года. Ночная температура не опустится ниже -5°.

В воскресенье наступит небольшое похолодание — до -7° днём и -10° ночью. При этом в оба дня ожидаются снегопады.