Продажа билетов на Дягилевский фестиваль откроется 18 марта Об этом было объявлено на заседании оргкомитета по проведению фестиваля

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Фото: Константин Долгановский

На оргкомитете под председательством вице-премьера краевого правительства Антона Клепикова обсуждали программу фестиваля, а также другие аспекты подготовки к событию.

По словам директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова, программа сформирована на 90% — есть ещё несколько событий, проведение которых под вопросом, поэтому они не вошли в опубликованный вариант программы. Клубная и образовательная программы фестиваля ещё дорабатываются и будут презентованы в середине апреля.

Продажа билетов на фестиваль стартует 18 марта. При этом, как сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, процесс продажи будет максимально прозрачным. За два дня до старта продаж будут «вывешены» в интернет количество мест на каждое событие и цены на билеты, будут опубликованы списки льготных категорий зрителей, имеющих право на предварительное приобретение билетов, и количество билетов на каждую из категорий — спонсоров театра, участников Лаборатории современного зрителя и т. д. В дальнейшем, по словам Торчинского, краевой минкульт и театр намерены поступать по образцу Большого театра и начать именные продажи, чтобы купленные билеты нельзя было перепродать. Но это — уже на будущий год.

Важным новшеством фестиваля этого года члены оргкомитета считают активное использование площадки завода Шпагина. Будут использованы четыре здания на территории завода — цех №4, цех №5, заводоуправление и так называемая «литера А» — здание, куда в дальнейшем планируется переместить Музей современного искусства PERMM. В цехе №4 будет оборудована медийная зона для представителей СМИ, в том числе площадка для записи видеоинтервью со звёздами фестиваля. Кроме того, планируется обустроить внутренний дворик перед цехом №5 и организовать там зал под открытым небом, где на большой экран будет вестись онлайн-трансляция событий фестиваля. Это позволит расширить аудиторию всех событий.

Кроме того, расширению аудитории будет способствовать трансляция в территории Пермского края по системе виртуальных концертных залов. Планируется также несколько выездов в территории с концертами.

Фестивальный штаб и клуб расположатся на заводе, однако любители потусоваться в Театральном сквере не должны огорчаться: здесь останется всеми любимое летнее кафе в шатре.

По поводу взаимодействия с кафе и ресторанами интересные новости поведала руководитель агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края Елена Соснина. По её словам, в прошлом году были нарекания по поводу того, что после вечерних и ночных событий фестиваля негде поужинать, с завтраками тоже были проблемы. В этом году заранее начались переговоры с рестораторами, чьи заведения расположены поблизости от театра. Часть из них перейдёт на круглосуточный режим работы, так что в них можно будет и скоротать время между вечерним и ночным концертами, и позавтракать после концертов на рассвете. Более того: рестораторы намерены разработать к фестивалю специальное «Дягилевское меню».

По словам той же Елены Сосниной, руководители туристических агентств недовольны поздней презентацией программы фестиваля: в прошлом году туры на фестиваль начали продаваться ещё в январе, сейчас же продажи ещё не начались. В прошлом году было продано 215 организованных туров для посещения фестиваля, в этом году их должно быть не меньше. Планируется прибытие организованных туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ижевска и Красноярска, кроме того, будет организован ознакомительный тур для руководителей турагентств из Австрии и Франции.

Руководитель отдела по пиару и маркетингу Пермского театра оперы и балета Василий Ефремов рассказал, что разрабатывается специальное оформление центра города, аэропорта и железнодорожного вокзала, подробная навигация по площадкам фестиваля, издание электронного гида и нескольких буклетов. По его словам, даже те, кто не ходит на концерты, будут знать, что в городе происходит событие международного уровня.

Следующее заседание оргкомитета по подготовке Дягилевского фестиваля планируется на начало апреля. На нём обсудят подготовку муниципального ДК им. Солдатова к открытию фестиваля, для чего на заседание будут приглашены представители администрации Перми.