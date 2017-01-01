Учреждения культуры будут освобождены от налога на прибыль



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В своём послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поставил задачу освободить от налога на прибыль учреждения культуры.

«Не только медицинские и образовательные организации будут освобождены от уплаты налога на прибыль, но и региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Сэкономленные средства пойдут на повышение зарплат работникам», — сказал президент.

Мы предложили работникам культуры прокомментировать одну из самых злободневных проблем в их сфере.

Ольга Юдина, директор Пермского краеведческого музея:

— Инициатива очень здравая и положительная. Мы ежеквартально платим налог на прибыль. А доход, пусть и небольшой, у музея есть. И замечательно, если он будет направлен на зарплату сотрудников, тех людей, благодаря кому музей существует и получает эту самую прибыль.

Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина :

— В нашей библиотеке налог на прибыль не слишком большой, но в его отмене вижу огромные плюсы: во-первых, он пойдёт на зарплату сотрудникам, что повысит заработную плату; во-вторых, он уменьшит объём работы с цифрами и бумагами, т. к. его надо высчитывать.

Анатолий Пичкалёв, директор Пермского академического Театра-Театра:

— Мы любой копейке будем рады! Поэтому приветствуем отмену налога обеими руками.

Василий Головин, директор МАУ «Дворец культуры им. С. М. Кирова», Пермь:

— Приятно услышать, что глава государства пытается вникнуть в вопросы деятельности муниципальных учреждений культуры. Это решение будет большим подспорьем для коллективов и руководителей — оно стимулирует развитие сферы культуры, рост производительности труда и эффективности работников.