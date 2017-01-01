Ректоры пермских университетов готовы включиться в работу пермского НОЦ

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Ректоры пермских университетов высоко оценили озвученную Президентом России Владимиром Путиным идею создания научно-образовательного центра.

Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ:

— В этом НОЦе должны быть созданы условия для объединения усилий ведущих университетов и академических институтов, а также кооперации с предприятиями реального сектора экономики в области рационального недропользования. С одной стороны, это признание образовательного и научного потенциала Пермского края в этой сфере, а с другой, что более важно, это возложение на нас ответственности за новое качество подготовки кадров, за создание новых механизмов взаимодействия в исследованиях и разработках, в развитии научных школ, в привлечении молодёжи к созданию прорывных технологий, обеспечивающих социально-экономическое развитие Пермского края.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:

— У Пермского университета накоплен большой опыт сотрудничества не только с вузами Прикамья и России, но и с промышленными партнёрами. Мы готовы и дальше развивать взаимодействие с коллегами как в области подготовки и переподготовки кадров, так и в сфере научных исследований и опытно-конструкторских работ, которые могут стать основой для технологического развития нашего региона.